Juan Carlos Rojas: “Los signos externos es lo que a la afición no le gustó”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, estuvo de invitado este martes en el espacio 120 Minutos de Radio Monumental.

El análisis y comentarios previos al juego ante el Pachuca por la Liga de Campeones de la Concacaf fueron abarcados por el jerarca morado.

Además habló sobre la colaboración entre el Herediano y los mexicanos en aspectos de logística.

“Es un tema que la verdad no quisiera entrar en controversia, hay otros temas más importantes que eso. No le veo nada de malo a una colaboración pero tal vez los signos externos es lo que a un sector de la afición no le gustó”, dijo Rojas.

El presidente morado además habló que prácticamente habrá llenazo en el reducto tibaseño.

“No estábamos enterados, nos tomó por sorpresa. Aún quedan entradas y es un buen momento para comprar su entrada para este partido vital, será un gran espectáculo”, finalizó Rojas.

JUAN CARLOS ROJAS