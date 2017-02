En Alajuelense no descartan tomar medidas ante la falta de resultados

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, explicó en el programa 120 Minutos de Radio Monumental parte del momento deportivo que vive su equipo en el campeonato nacional.

La Liga empató a uno ante la Universidad de Costa Rica en el Morera Soto en el cierre de la primera vuelta.

“Es parte del análisis de la Junta Directiva en relación con los jugadores, todos vamos a ser medidos por los resultados. Nos falta algún tipo de refuerzo que venga a apuntalar el equipo. Ellos están conscientes del esfuerzo en Junta Directiva y hemos logrado que vuelva la afición”, dijo Ocampo.

El jerarca rojinegro mencionó que en caso de no cambiar la situación deportiva se tomarán medidas contra el plantel.

“Hay que analizar bien las causas y tratar de atacar donde están los problemas. No he tenido días fáciles, el domingo me costó luego del partido ante la UCR. He estado en conversación con el técnico porque sino tendremos que tomar medidas correctivas parar mejorar el equipo. Hay jugadores que pueden dar más, el 120%”, finalizó Ocampo.

Alajuelense visitará el Ebal Rodríguez el próximo domingo a la 1:30 p.m para enfrentar al Santos.

