Trump volvió a cargar contra la prensa y la calificó de “enemiga del pueblo estadounidense”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar el viernes a la prensa de su país, a la que calificó como “enemiga del pueblo estadounidense”.

Las declaraciones llegaron un día después de la explosiva conferencia de prensa en la que el republicano se refirió a la reciente renuncia de sus principal asesor de seguridad, dijo haber “heredado un desastre” y entró en conflicto con varios periodistas.

“La prensa que da noticias falsas (el decadente The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no es mi enemiga, es la enemiga del pueblo estadounidense”, dijo el magnate en su cuenta de Twitter mientras pasaba el fin de semana en su casa de vacaciones en Mar-a-Lago, en Florida.

“No crean en la prensa tradicional (la que publica noticias falsas). La Casa Blanca está funcionando muy bien. Heredé un desastre y estoy en el proceso de arreglarlo”, tuiteó el magnate tiempo después en referencia a las críticas sobre su gestión.

El empresario de 70 años basó gran parte de su campaña en criticar a la prensa por una presunta parcialidad hacia su competidora, la demócrata Hillary Clinton.

Trump ahora la acusa de magnificar sus desaciertos y no prestar suficiente atención a sus logros, y durante la conferencia de prensa del jueves aseguró que “gran parte de la prensa en Washington DC -y también en Nueva York y Los Angeles- habla no en nombre de la gente sino de intereses especiales y de aquellos que lucran con un sistema muy, muy obviamente roto”.

El mandatario estadounidense ha tenido unas difíciles primeras semanas en el cargo, con la renuncia de Michael Flynn como asesor de Seguridad Nacional tras la filtración de sus vínculos con Rusia, la salida de su secretario de Trabajo antes de asumir y el bloqueo en la justicia del veto migratorio.