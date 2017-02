Josef Miso descarta ser técnico de la Liga en un futuro

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El ex volante de Liga Deportiva Alajuelense, Josef Miso, estuvo de invitado en el espacio 120 Minutos previo al juego de homenaje este sábado en el Morera Soto.

Miso repasó su historia en el fútbol nacional además de sus inicios en el equipo rojinegro.

Incluso prácticamente descartó llegar a ser técnico rojinegro en los próximos años por este motivo.

“Si tendría tanta capacidad como Guardiola o Mourinho me encantaría, pero no podría soportar que no salgamos campeones, no salir campeón siempre en la Liga es un fracaso. Me dolería mucho que me insulten los aficionados liguistas, eso me dolería”, dijo Miso en Monumental.

Además recordó como en su momento tuvo ofrecimiento de jugar con el Saprissa.

“Tuve ofrecimiento cuando estuvo Manuel Keosseián y Minor Vargas. Yo lo sentiría como una traición a la afición, no se habló de montos porque de una vez les dije que no, me dijeron que la gente se olvidaba de todo y no lo pensé hacer, no me arrepiento de nada”, finalizó Miso.

Alajuelense enfrenta este sábado a la UCR por la Fecha 11

JOSEF MISO