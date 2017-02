Cristian Lagos planea llegar a 100 goles antes de retirarse

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

En conversación con Deportes Monumental, el delantero Cristian Lagos dio a conocer sus planes antes de pensar en el retiro del fútbol profesional.

El goleador histórico del Santos de Guápiles actualmente tiene 82 goles en la Primera División y antes de decir adiós quiere llegar a la centena.

“Una de las cosas que tengo pendiente y no sé si me va alcanzar, lo que quiero es llegar a los 100 goles ojalá Dios me pueda premiar con esa meta personal. En este momento tengo 81 goles y antes de retirarme quiero llegar a esa cantidad”, dijo Lagos.

El delantero es titular en el esquema de Johnny Chaves y en ocasiones inicia como suplente.

“Sinceramente voy a seguir jugando hasta donde me alcance, a veces uno siente que se va agotando y que no es el mismo futbolista que empezó. Uno trata de cuidarse como en la alimentación pero voy a seguir jugando hasta donde el cuerpo me dé”, finalizó Lagos.

El Santos visitará al Cartaginés este domingo en el ‘Fello’ Meza a la 1:30 p.m

CRISTIAN LAGOS