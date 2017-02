Arrigo Sacchi: ”El Barça es un rey muerto, el Madrid ahora gobierna en Europa”

l técnico italiano, Arrigo Sacchi, brindó una entrevista al diario La Gazzetta dello Sport en donde considera que el dominio del Barcelona ha llegado a su fin y ve al Real Madrid y la Juventus como favoritos para conquistar esta temporada la Champions League.

Los puntos más destacados de la entrevista:

Cambio de ciclo: “Ha muerto un rey, el Barcelona. Hay otro soberano que va a imponer su gobierno: el Real Madrid. Pero hay espacio para que otros ocupen el trono. Veo muy bien a la Juventus. Está creciendo, y junto al Real Madrid es el más serio candidato al título”.

El fin de una década: “Hace tiempo que el Barcelona dejó de ser el que era. Ya no ves a ese equipo agresivo, ordenado y ambicioso que admirábamos. Han dominado durante diez años imponiendo un juego estupendo: han dado lecciones de fútbol a todo el mundo. Eso se acabó”.

Messi: “Incluso Messi ya no es capaz de superar al adversario porque es la máquina la que no funciona. Siempre digo que, para llegar al éxito, en orden de importancia están el club, el juego y los jugadores. Sin juego, los jugadores no van a ninguna parte”.

Claves del Real Madrid contra el Nápoles: “El Real Madrid hizo una presión furiosa y no dejó que el Nápoles mostrara lo que tiene. La calidad técnica de los españoles es superior y cuando ves correr y pelear a gente como Modric y Kroos, signfica que detrás hay un trabajo de equipo. Para que el Nápoles tenga opciones en la vuelta, tendrá que moverse mucho en ataque”.

Atlético: “Es un equipo sólido, ordenado, óptimo en lo defensivo y menos brillante con el balón en los pies”.

La Juventus, favorita para la Champions: “Es un club fuerte con ideas claras. Tiene un entrenador inteligente y capaz. Esta Juve lo tiene todo para llegar hasta el final”.

Higuaín: “Lo sigo desde hace diez años y puedo decir que lo conozco bien. Es un delantero excepcional, pero jamás ha sido un líder, un hombre de equipo. En la Juve, gracias al trabajo de Allegri se ha convertido en un hombre de equipo y una referencia para los compañeros”.

Manchester City: “El equipo es muy joven y en esos casos es fácil tener altibajos. Guardiola está sembrando, pero la Juve es superior técnicamente y por experiencia”.