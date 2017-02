(Vídeo) Álvaro Saborío dio todos los detalles de su retiro en 120 Minutos

Álvaro Saborío tuvo una extensa entrevista en 120 Minutos donde comentó sus sensaciones después de dejar el futbol.

“Jamás pensé venir a retirarme en Costa Rica de esta manera” señaló el Sabo.

Saborío conversó de las sensaciones que le dejó su retiro del fútbol, donde aseguró que el partido ante Belén no fue de los peores partidos de su carrera.

“Para los que dicen que fue el partido, no, yo no me dejó influenciar por nadie, las decisiones yo las tomo viendo los pros y las contras” señaló el goleador.

