Salud da 3 meses para mejorar condiciones del Parque Nacional Manuel Antonio

Esteban Aronne S.

esteban.aronne@monumental.co.cr

@estarosp

El cierre del Parque Nacional Manuel Antonio parecía inminente dadas las malas condiciones higiénicas en el manejo de aguas residuales y el estado actual de los servicios sanitarios.

Durante la mañana de este martes y por espacio de casi dos horas personal del Area de Salud de Quepos inspeccionó el lugar, tomó fotografías, muestras de agua y comparó el estado actual con el de hace unas semanas, cuando se daban señalamientos sobre las condiciones internas.

Sin embargo, después de que se entregó el informe respectivo a la dirección regional del Ministerio de Salud se tomó la decisión de que el Parque Nacional seguirá abierto para el ingreso de turistas y se darán tres meses para solventar las irregularidades.

El director regional del Area Pacífico Central del Ministerio de Salud, Carlos Venegas, explicó que no se procedió a un cierre pues no se comprobó la presencia de aguas negras. Agregó que la decisión de no cerrar Manuel Antonio fue del titular de la cartera de salud, Fernando Llorca.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Areas de Conservación, Mario Coto, dio a conocer que con un plazo de tres meses para aplicar las mejoras es factible lograr metas concretas, principalmente en materia de aguas residuales.

Pero el tema de Manuel Antonio también llegó a la Asamblea Legislativa. Diputados de la Comisión de Ambiente citaron para el próximo jueves al ministro del ramo Edgar Gutiérrez, para que brinde explicaciones sobre el estado actual de ese lugar.

El Parque Nacional Manuel Antonio es el más visitado del país. Personal del Área Rectora de Salud de Quepos brindó el dato de que solo hasta las 9 y 25 de la mañana de este martes habían ingresado 932 turistas.

Ubicado siete kilómetros al sur de Quepos, este sitio es motor del turismo y de la economía de ese cantón, en el cual viven actualmente cerca de 29 mil 600 personas.