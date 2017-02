Gobierno entierra impulso de UBER de operar pese a sentencia de Sala IV

Por Febe Cruz Brenes

febe.cruz@monumental.co.cr

Twitter: @febcrubre

Uber presiente que viene la sentencia de la Sala Constitucional que definirá su continuidad en el país y por lo mismo busca allanar el terreno ante lo que pueda suceder.

En las últimas horas la transnacional ha insistido en que, si los magistrados avalan la acción de inconstitucionalidad presentada, esa sentencia no los cobija a ellos si no al Servicio Especial de Taxi (SEETAXI) situación por la que no dejarían de operar.

Humberto Pacheco, gerente de UBER en el país, pidió un diálogo nacional sobre el tema ante la inminente sentencia del tribunal constitucional.

Sin embargo, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, fue claro en que, si los magistrados avalan la acción de inconstitucionalidad, UBER no podrá operar en el país.

Gilbert Ureña, representante de los taxistas también opinó sobre el tema.

Uber pidió tranquilidad a los más de 13 mil socios que operan en el país.