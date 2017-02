A través de Twitter, Manny Pacquiao pidió a los fanáticos que elijan a su próximo rival

En noviembre de 2016, el astro filipino Manny Pacquiao venció al estadounidense Jesse Vargas en Las Vegas, Nevada, por decisión unánime y se colgó el cinturón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por tercera vez en su carrera.

Este triunfo no fue suficiente para el púgil de 38 años, quien ya planea su próximo combate. En este marco, el actual senador de Filipinas invitó a sus fanáticos a opinar.

Who do you want me to fight next in the UAE?

— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 12 de febrero de 2017