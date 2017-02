Gerson Torres: “Estoy desmotivado, me tomó por sorpresa no estar en el Premundial”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

En conversación con Deportes Monumental, el volante costarricense Gerson Torres dio sus primeras impresiones luego de quedar fuera de la lista para el Premundial Sub-20 que inicia este viernes en nuestro país.

“Antes de venir estaba motivado para estar en el Premundial, se dio la sorpresa que no me convocaron. Estoy desmotivado porque siento que estoy haciendo las cosas bien en la Sele y en mi equipo; salgo desmotivado pero estas cosas le enseñan a uno”, dijo Torres.

Torres recién se incorporó al América luego de jugar la temporada anterior en el Herediano.

“El técnico no habló conmigo, vi que no estaba en la lista entonces agarré mis cosas y me fui para mi casa. Son decisiones que él toma, no me quiero meter en esas decisiones. En México estoy super bien y estoy esperando seguir aportándole a mi equipo”, finalizó Torres.

Consultado al respecto, el asistente técnico del Herediano, Mauricio Solís tiene su versión del tema.

“Por supuesto, un jugador que está en el América de México y que ha demostrado en el campeonato que quede fuera sorprende. Yo espero que no haya nada detrás de eso, nosotros tenemos que llevar siempre lo mejor de lo mejor”, finalizó Solís.

GERSON TORRES

MAURICIO SOLIS