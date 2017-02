Israel no permitirá la entrada el ex presidente prófugo Alejandro Toledo

Por: Infobae

Israel no permitirá la entrada al país del ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, prófugo de la Justicia de su país, según confirmó este domingo a Efe un vocero oficial del ministerio de Exteriores.

“El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú”, dijo el portavoz Emanuel Najshón.

En los últimos días algunos medios apuntaron a la posibilidad de que Toledo, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura internacional por haber supuestamente recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 20 millones de dólares, pudiera trasladarse a Israel junto a su esposa Eliane Karp, judía de origen belga.

La posible llegada de Toledo, que no ha sido confirmada de forma oficial, es esperada este domingo en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco de la compañía United Airlines.

El vuelo UA 954 tenía previsto aterrizar a las 20.11 hora local (18.11 GMT) aunque según el programa de llegadas del aeropuerto lo hará con una hora de retraso. “No sé si está o no en el avión, pero a los efectos es irrelevante”, dijo Najshón al reiterar que “no se le permitirá la entrada”. Fuentes de Emigración aseguran que Toledo es uno de sus pasajeros, según el servicio de noticias Ynet.

Perú fue informado por las autoridades estadounidenses de que no planeaban impedir que Toledo se embarcara en un vuelo a Israel desde California que estaba programado que aterrizara en Tel Aviv el domingo.

Según una fuente de Reuters que pidió el anonimato, no estaba claro por qué Estados Unidos no quería detenerlo y que el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba presionando para que EEUU cambiara de opinión. Por su parte, El Comercio indicó que el pedido no estaba adecuadamente sustentado por parte del juez desde Lima, por lo que Washington devolvió la solicitud.

Perú ha ofrecido una recompensa de 100.000 soles (30.000 dólares) por cualquier información que lleve al arresto de Toledo y ha dicho que Interpol emitió una alerta roja a 190 países miembros para ayudar a encontrarlo, aunque el nombre del ex mandatario no figura en la web de la agencia.