Escándalos de corrupción marcan el tramo final de la campaña electoral en Ecuador

Por: Infobae

En Ecuador la carrera presidencial está en su punto más caliente y los principales protagonistas son los escándalos de corrupción que afectan al gobierno del presidente Rafael Correa, próximo a terminar funciones, en medio de un todavía alto nivel de indecisos frente a las elecciones del 19 de febrero.

Y como parte de la campaña también se ha vuelto común el hackeo de cuentas de líderes políticos de la oposición e incluso de periodistas, en lo que es calificado por muchos como la “campaña más sucia de la historia en Ecuador”.

El ex ministro de Hidrocarburos y ex gerente de la principal empresa del país, la estatal Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzzelli, ahora prófugo de la justicia, desde la clandestinidad en Estados Unidos ha logrado levantar el avispero y desatar, casi a diario, una serie de réplicas y contrarréplicas de altas autoridades del país, incluido el propio Correa, el vicepresidente y el Fiscal de la Nación, mientras un buen número de ecuatorianos permanece atento a las revelaciones que Pareja Yanuzzelli hace en videos pastilla publicados en Twitter desde el 3 de Febrero.

Pese a que el binomio del partido de Gobierno Alianza País, conformado por Lenín Moreno y Jorge Glas, continúa liderando en las encuestas de intención de voto, a escasos días de las elecciones presidenciales la tendencia, según varias encuestadoras, es a la baja y parece no tener los votos necesarios para evitar una segunda vuelta electoral.

De darse esa segunda vuelta, dicen los expertos, la hasta ahora dispersa oposición podría unificarse para sacar del poder al correísmo, tras una década calificada por Correa como la “década ganada” y por sus opositores como “la década robada”.

En este país andino, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, en el que el propio Correa actúa sin dar tregua, para criticar a los candidatos presidenciales de la oposición, para contestar a quienes hacen denuncias o critican al gobierno o a sus candidatos e incluso para criticar a periodistas y candidatos presidenciales.

Jorge Glas Espinel, el candidato vicepresidencial del oficialismo, que también es el actual vicepresidente de Correa, está al momento en el centro de la tormenta. Pareja Yannuzzelli, un prófugo de la justicia acusado de presuntos sobreprecios, delincuencia organizada y de integrar una red de corrupción en Petroecuador, aseguró en días pasados que en esa empresa “no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glas”.

La reacción de Glas no se hizo esperar: afirmó que se trata de una campaña sucia justo cuando el candidato presidencial Lenín Moreno habla de adecentar la política; acusó a la oposición de estar desesperada por las encuestas y de tratar de poner sombra a su gestión. “Se da crédito a un ladrón confeso como Carlos Pareja Yannuzzelli”, aseguró. “Soy el hombre más auditado del país y no han encontrado nada… Soy el funcionario probablemente más auditado de toda la historia de Ecuador y no me molesta”.

La tensión es tal que la candidata presidencial Cinthya Viteri afirmó en su cuenta de twitter que “habló uno de los 40 ladrones e identificó a otro. Hay que llegar a Alí Babá”.

Según el candidato presidencial Guillermo Lasso, las revelaciones de Pareja Yannuzzelli ratifican que “hay un responsable político de la corrupción”: Jorge Glas, quien debe dar cuentas inmediatamente por lo ocurrido. Lasso exigió a la Fiscalía que inicie las investigaciones pertinentes, pues las revelaciones de Pareja constituyen indicios claros y suficientes para el inicio de una investigación contra los autores y cómplices de la corrupción.

Para el candidato oficialista Lenín Moreno, en cambio, las declaraciones de Pareja Yannuzelli carecen de credibilidad y de pruebas, y solo buscan hacer daño a la dignidad y honorabilidad de su candidato a vicepresidente.

Dos candidatos a Asambleístas, César Montúfar y Lenín Hurtado, han pedido a la Fiscalía de la Nación que investigue las denuncias de Pareja Yannuzelli y que incluya al vicepresidente Glas en las investigaciones de presuntos casos de corrupción relacionados con la empresa estatal Petroecuador y la brasileña Odebrecht; Diego Salgado, un Asambleísta de oposición, que busca la reelección, ha pedido a la presidenta de la Asamblea Nacional el llamado a comparecencia de Glas.

Pareja Yannuzelli, conocido como CAPAYA, por las iniciales de su nombre, es acusado en su país de haber recibido USD 1 millón entre noviembre del 2015 y mayo del 2016 por favorecer a empresarios que lograron contratos con la petrolera estatal en el proceso de repotenciación de la principal refinería del país.

Pareja -en el pasado muy cercano a Correa y que trabajó en su gobierno por 9 años y medio-ahora tildado por el Primer Mandatario como “psicópata y delincuente”, aseguró en unos videos conocidos como los CapayaLeaks, difundidos ampliamente en redes sociales, así como en entrevistas realizadas por al menos 4 periodistas y también difundidas por internet, que el vicepresidente de Ecuador “ha manejado todos los contratos en Petroecuador”.

En 20 videos cortos titulados “la verdad contra la corrupción”, calificados como un “circo” por Correa, Pareja que aparece aparentemente durante una prueba de polígrafo aseguró que tiene información comprometedora sobre funcionarios del Estado ecuatoriano.

El ex ministro prófugo también hizo otras afirmaciones: que el gobierno de Correa tiene vendido el petróleo del próximo gobierno, que hay corrupción en la compra de diésel y en la comercialización de hidrocarburos en general, que es muy fácil llegar a los nombres en el caso Odebrecht en Ecuador porque esa empresa solo en Petroecuador tiene más de $600 millones en contratos, que se le prohibió hablar en Ecuador de lo que habla en los videos, que se le pidió salir del país, que el actual gerente de Petroecuador,Pedro Merizalde, es un protegido del gobierno, porque “si cae Merizalde cae Odebrecht y el comercio internacional (de petróleo) y todos. Entonces, tienen que proteger a Merizalde a toda costa”.

Un furibundo Correa, que dijo poner las manos al fuego por Glas y que criticó que Pareja saliera en los videos con un polígrafo en lugar de salir “con un psiquiatra”, contestó también por Twitter a las acusaciones de Pareja Yannuzzelli y aseguró que se trataba de una campaña para tratar de dañar al Gobierno y a Glas, “desesperados por las futuras elecciones”. Correa aseguró de su actual vicepresidente y candidato que “es una persona íntegra, ni roba ni deja robar” y también pidió prepararse para lo que resta de la campaña electoral: “Es una primera parte de una telenovela… la próxima semana sale que yo he recibido plata, me da risa. Digan lo que les dé la gana… cualquier cosa lo discutimos después del 19 de febrero”, añadió Correa.

La corrupción en Petroecuador, que era un secreto a voces en el país, salió a la luz pública por investigaciones del periodista y sindicalista Fernando Villavicencio, pero fue reconocida públicamente por el gobierno de Correa a raíz de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en abril pasado reveló la relación de personalidades de todo el mundo con empresas opacas en 21 paraísos fiscales creadas por un despacho de abogados panameño, en lo que se conoce como “Papeles de Panamá”.

En torno a la corrupción en Petroecuador, en total son 109 personas investigadas, 40 procesados, 9 de ellos están privados de la libertad. Los delitos que se investigan son cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado.

En la serie de tuis que escribió Correa tras la aparición de los CapayaLeaks, difundió e mails que Pareja le había enviado desde el exterior, cuando ya era prófugo de la justicia, en uno de ellos el ex ministro le asegura que salió del país para la entrega del título de su hijo que estudia en España, y pide a Correa clemencia para él y su familia, al tiempo de decir al mandatario que si supiera de “los que sí se han beneficiado de la refinería (de Esmeraldas) sin hacer nada y están disfrutando te impactaría demasiado”. “¿Recibiste dinero o no?”, le responde Correa. Y le pide que si algo le queda de amistad vuelva y denuncie a los involucrados en este hecho.

El 11 de diciembre los dos cruzan nuevamente e mails y Correa le vuelve a pedir que regrese y Pareja le recrimina por haber metido presa a su suegra de 84 años y su cuñado, que estuvo, según dice, 32 días en la cárcel siendo inocente.

Esas comunicaciones fueron criticadas por la oposición y por ciudadanos a través de redes sociales, quienes dijeron no entender cómo el presidente mantenía comunicación con un prófugo y por qué no entregó esas comunicaciones oportunamente a las autoridades judiciales.

En medio de los dimes y diretes de estos días, el presidente ecuatoriano parece tener razón al afirmar que apenas se ha dado un primer capítulo de la telenovela, pues Pareja Yannuzelli -quien ha advertido que seguirá contestando “cada mentira del presidente”, y le ha retado a que él se ponga el polígrafo y no mienta- ha continuado atacando al gobierno de Correa a través de Twitter y también difundiendo e mails intercambiados con el Presidente.