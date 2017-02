Arroceros tocan puertas de diputados para avanzar en reducción de importaciones

Esteban Aronne S.

esteban.aronne@monumental.co.cr

@estarosp

Ante el lento avance en las negociaciones con el Poder Ejecutivo para concretar acuerdos sobre la reducción en las importaciones de arroz, los productores comenzaron a tocar puertas de diputados para ejercer presión.

Los encuentros que se han dado los confirmó el presidente de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) Eliécer Araya, quien señaló que se trata de legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, con los que se busca alguna solución legal para enfrentar tratados comerciales que permiten la importación.

El presidente de CONARROZ señaló que el tiempo apremia porque, por ejemplo, los productores de la zona sur aún no definen si proceden a sembrar en la cosecha correspondiente al primer trimestre de este año por el temor a que no se las reciban y por ende no la puedan vender.

Uno de los diputados con que los arroceros mantuvieron reuniones fue Javier Cambronero, quien señaló que se presentó una moción para que los ministerios competentes aceleren acciones para impedir las importaciones en especial de Uruguay y Argentina de arroz pilado.

Datos en poder de CONARROZ señalan que en 2 años se pasó de importar 400 toneladas a 3 mil 600 toneladas de arroz integral, lo cual genera un impacto muy directo en contra del productor nacional.

Costa Rica consume en la actualidad un total de 340 mil toneladas por año de arroz.