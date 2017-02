Viceministra de vivienda tardará 5 años en pagar al Estado monto que recibió ilegalmente

Esteban Aronne S.

La viceministra de vivienda, Ana Cristina Trejos, tardará cerca de 5 años en saldar el monto ilegal que recibió como plus salarial desde el inicio de esta administración, a razón del pago de un incentivo denominado como prohibición, el cual lo recibió sin tener los atestados académicos necesarios.

El medio digital El Mundo, dio a conocer que tras una denuncia anónima la Contraloría General de la República detectó el pago irregular que se le hacía a esta funcionaria. En total, recibió cerca de 11 millones de colones, sin que tuviera el aval legal para hacerlo.

La viceministra Trejos dio a conocer que pagará este monto desembolsando 100 mil colones mensuales por cinco años, además hará un primer pago total de 5 millones de colones.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Vásquez, indicó que debe haber más controles en el desembolso de este tipo de incentivos pero también se puede apelar a la buena fe del funcionario involucrado que, como en este caso, se compromete a devolver los fondos.

Eso sí, el legislador asegura que debería ser imprescindible que los fondos retornen al Gobierno antes de que la administración vigente concluya su periodo.

El legislador socialcristiano señaló que los controles deben reforzarse, dado que en este caso en particular si no se hubiese dado una denuncia ciudadana quizá la irregularidad no se hubiera descubierto.