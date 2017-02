Donald Trump: “No conozco a Putin ni tengo negocios en Rusia”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a decir que no conoce a su par ruso, Vladimir Putin, y que no tiene negocios en Rusia, al tiempo que cargó contra quienes critican su intención de mejorar las relaciones con el Kremlin pero estuvieron de acuerdo con el acercamiento de Barack Obama a Irán.

“No conozco a Putin, no tengo negocios en Rusia y los que me odian se están regodeando”, dijo el mandatario en un tuit. “Y sin embargo Obama puede hacer un acuerdo con Irán, promotor número 1 del terrorismo, ¡no hay problema!”, agregó.

I don’t know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy – yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de febrero de 2017