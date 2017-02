Conte dice que ha transformado al Chelsea de patito feo a cisne

Agencias

El técnico italiano, Antonio Conte, ha transformado al Chelsea hasta el punto de que ahora mismo son muy pocos los que creen que el título de la Premier League pueda escapárseles.

El equipo londinense lidera la tabla con 9 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado -el Tottenham- cuando quedan 14 jornadas para que el campeonato llegue a su fin.

El técnico blue ha hablado para Sky Italia acerca de su excelente temporada debut en la Premier League: “Tengo fe ciega en lo que hago. Habíamos ganado los tres primeros partidos, pero no me gustó cómo estábamos jugando. Después vino un momento delicado, pero no dramático”, afirmó el técnico italiano.

“Si miras la temporada pasada, con el Chelsea teniendo prácticamente los mismos jugadores, entiendes que no se puede transformar inmediatamente un patito feo en un cisne. Al final encontramos el equilibrio, y esa fe nos ayudó. Hice algunas apuestas fuertes y está saliendo bien”, concluyó.

El pasado sábado el Chelsea le ganó de local 3-1 al Arsenal.