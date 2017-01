Oviedo asegura que el Verano pasado tuvo opciones de salir del Everton

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El lateral izquierdo costarricense Bryan Oviedo, estuvo de invitado este martes en el espacio 120 Minutos de Radio Monumental.

Oviedo conversó de su decisión de pasar al Sunderland por las próximas tres temporadas y media bajo el mando de David Moyes.

Incluso Oviedo, de 26 años, aseguró que el mercado de fichajes pasado tuvo opciones de salir del equipo.

“Siempre existieron opciones, desde el Verano pasado tenía algunas opciones para salir y nunca llegaban a concretarse. Mi representante me decía que tenía contrato con el Everton y si es así es difícil poder hablarlo. Con el Sunderland lo comentaron más y hace tres días decidieron dejarme ir”, dijo Oviedo.

“Siempre fue difícil para mí salir del Everton, Koeman no quería que saliera pero hablé con él y le dije que era difícil. Al final el día viernes me dijo que si, que me iba a colaborar para poder jugar y buscar lo mejor para mi”, dijo Oviedo.

El defensor podría debutar con su nuevo equipo el fin de semana por la Premier League.