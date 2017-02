Keylor Navas “Si viene otro portero no pienso bajar los brazos sea quien sea”

El arquero tico tuvo una amplia conversación con el presentador del programa El Larguero, Manu Carreño.

Navas habló desde la presión que hay ahora con el equipo del Real Madrid, los reclamos de los aficionados blancos a Cristiano y de su paso en estos años por el conjunto blanco.

“La afición del Real Madrid siempre me ha querido y yo intento devolverlo con trabajo”.

El tico conversó amenamente de su relación con los porteros del Real Madrid, principalmente con Kiko Casilla.

“Tenemos un vestuario muy lindo, con Casilla me llevo muy bien, aunque la gente piense que no, nos llevamos muy bien, somos personas antes que futbolistas”.

En la entrevista seguía el tema de los “pitos” a Cristiano Ronaldo, y le preguntaron a Navas qué haría si lo abuchean en Costa Rica. “Ni me lo imagino, espero que nunca pase”.

Al Halcón le comentaron sobre la posibilidad de que llegué otro arquero al arco del Madrid, pero Keylor demostró su forma de pensar.

“Me motiva que piensen en traer a los mejores, yo estoy acá y eso significa que soy de los mejores, voy a seguir luchando por la confianza del entrenador”.

Además acotó “sinceramente en el caso de que venga otro portero, hablar de eso es difícil porque tengo dos compañeros que se esfuerzan, pero no pienso en bajar los brazos sea el que sea, no estoy cerrado en que venga otra persona y voy a aprender de ellos”.

Y cuando le comentaron que si le gustaría aprender de David de Gea, el tico mostró su humor.

“Yo puedo aprender de él por la tele”

A pesar de mostrar su seguridad en la entrevista Navas no dejó de lado su humildad al hablar de cómo trabaja día a día.

“No me siento indiscutible, mi primer error sería pensarlo, siempre siento que tengo que ganarme el puesto, mis compañeros también trabajan”

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el arquero del Real Madrid contó lo que pasó el día anterior del juego ante el Atlético de Madrid donde paró un penal.

“Para mí el penal de Griezmann fue una confirmación de Dios, no sé qué tanto creen ustedes, pero la gente tiene dones, un señor que tiene el don de profecías me dijo la noche anterior que le diera gracias a Dios porque mañana me iba a dar algo que quería desde hace mucho tiempo”.

Cuando le preguntaron sobre su retiro el tico sorprendió al asegurar que no le gustaría ser entrenador.

“Cuando me retire del fútbol pienso terminar de estudiar administración, ahorita no me lo planteo (ser entrenador) me gustaría compartir más tiempo con mi familia, los hijos crecen muy rápido, me gustaría poder sacar tiempo para decir un fin de semana nos vamos a la playa, planearlo con tiempo. A lo que uno de los panelistas le señaló “habla con Casilla y te das libre” y a lo que Keylor entre risas respondió “que va yo no quiero darme libre todavía”.

Además de conversar en el programa Keylor Navas recibió audios con palabras de apoyo desde Costa Rica de sus familiares y al final tuvo una charla con el presidente Luis Guillermo Solís.