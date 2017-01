Bryan Oviedo firma con el Sunderland

El Sunderland fichó al costarricense Bryan Oviedo con un contrato hasta el verano 2020 tal y como lo confirmó el club en su sitio web

Oviedo, de 26 años, comenzó su carrera en Costa Rica con el Deportivo Saprissa antes de trasladarse al FC Copenhague en 2010, pasando su primera temporada en Europa en préstamo con Nordsjælland con el que ganó la Copa de Dinamarca en 2011.

La temporada siguiente jugó un papel clave en Copenhague donde ganó la Superliga danesa.

Oviedo hizo su debut en la Premier League con el Everton con victoria 3-0 sobre Swansea City, pero el jugador no mostraba regularidad con el equipo y este lunes decidió formar parte del Sunderland.

El jugador de 26 años hizo siete apariciones para los Toffees durante la temporada 2016-17.

Actualmente el Sunderland ocupa la última casilla en la Premier.

