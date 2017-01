Roger Federer venció a Stan Wawrinka

Luego de seis meses alejado de los circuitos, el suizo Roger Federer volvió a la gloria. A sus 35 años sigue desplegando un tenis que lo tiene en el máximo nivel. Es que el ex número uno del mundo clasificó a su sexta final de Australian Open.

Federer derrotó a su compatriota Stan Wawrinka por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, en un encuentro en que ambos tenistas mostraron de lo mejor de su repertorio.

“Me costó muchísimo encontrar mi ritmo, estaba tenso, era muy difícil, quizá el estaba jugando sin nada que perder”, mencionó Federer tras el encuentro para explicar su desconexión en el 3° y 4° parcial.

Pero claro, Roger es para muchos el más grande de la historia moderna del tenis y vino a demostrarlo. Quería estar en la final. Volver, en realidad, a la definición de Australia a la que no asistía desde 2010, cuando venció a Andy Murray. Luego dijo presente en seis semifinales, todas perdidas: 2011 ante Novak Djokovic, 2012 ante Rafael Nadal, 2013 ante Murray, 2014 ante Nadal y 2016 nuevamente con Djokovic.

El suizo va por su quinto Grand Slam de Australia y está a la espera de saber el rival con el que disputará la gran final, el cual saldrá del duelo agendado para este 27 de enero entre el español Rafael Nadal y el búlgaro Gigor Dimitrov.

“Tuve que tomar el control en algún momento y lo hice bien, estoy feliz, me siento bien, nunca pensé que iba a llegar tan lejos en Australia y aquí estoy, soy feliz”, reconoció Roger con la alegría delatada en su cuerpo, en su cara, en su sonrisa.

HE’S DONE IT! #Federer through to the final! His first #AusOpen final in 7 years! pic.twitter.com/sT4qgvW09b

— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 de enero de 2017