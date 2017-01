Jefe del FA acusa de “pendejo” a ministro del MOPT por no abrir peajes en ruta 27

Un tema de interpretación en el contrato no permite hacerlo

Por Febe Cruz Brenes

febe.cruz@monumental.co.cr

Twitter: @febcrubre

Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio (FA) se molestó bastante con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta por no abrir en este momento de crisis vial los peajes de la ruta 27 tras el cierre de dos carriles en la “platina”.

De hecho, esa posibilidad está en el contrato en la cláusula 2 y dice:

“En caso de que se compruebe un valor de tiempo de espera en cola (TEC) superior a 8 minutos el Concesionario deberá permitir el libre paso de los vehículos por la Estación de Peaje hasta que la congestión desaparezca, pudiendo reanudar el cobro hasta que no haya cola remanente en ninguno de los carriles de cobro”.

No obstante, según explicó Villalta esto no se ha podido aplicar por no contar con mecanismos para determinar en qué momento se deben abrir los peajes.

Para el frenteamplista, Edgardo Araya esto es pendejada del ministro.

El gobierno señaló que se está apresurando el paso para terminar el famoso puente en un mes y constantemente evalúa las medidas para mitigar el estrés y congoja de los conductores.

¿Pero qué dice el ministro del MOPT sobre el tema y la acusación de que es un pendejo por no abrir los peajes de la 27?

La platina ya no solo se es un tema vial, sino que también ha sido llevado a los altares políticos. Liberación Nacional (PLN) criticó las medidas del gobierno para enfrentar la crisis vial por el puente, algo que el jefe del FA criticó severamente.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís pidió paciencia a los conductores mientras se termina el puente.