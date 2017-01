Trump sospecha un fraude electoral en EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este miércoles en su cuenta oficial de Twitter llevará a fondo sus denuncias del supuesto fraude en las elecciones que lo eligieron como presidente y ordenará una investigación al respecto.

Según aseguró, en el proceso electoral de noviembre votaron personas a las que calificó de “ilegales”, además de casos irregulares como el de electores registrados en dos estados y casos de personas fallecidas.

“Pediré una gran investigación sobre el fraude electoral, incluyendo los registros para votar en dos estados, los registros ilegales e incluso los registros para votar de personas que ya han fallecido”, dice el mensaje. “Dependiendo de los resultados, reforzaremos los procedimientos de votación”, añade.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017