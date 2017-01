“Parece que estamos últimos o jugando por el descenso”

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane cuestionó este martes, durante una conferencia de prensa la dinámica negativa que rodea al Real Madrid tras la derrota ante el Celta por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

A pesar de esto, el entrenador del equipo merengue no pierde la esperanza de remontar la eliminatoria en Balaídos, aunque aseguró que “parece” que están “últimos jugándose el descenso”, por las preguntas que le hacen los periodistas durante estos días.

Las lesiones, las dificultades del Real Madrid en los últimos partidos, dos derrotas consecutivas, son solo algunos de los factores que han cambiado el clima en el entorno madridista. “Cuando escuchas las preguntas parece que estamos últimos jugándonos el descenso. Al final lo que pasa en el vestuario es normal, hay preocupación cuando hay lesiones y cuando pierdes un partido, pero no estoy preocupado, voy a seguir haciendo lo mismo y el vestuario está muy animado”, defendió.

Para el entrenador francés no es tan importante si sus jugadores no consiguen voltear la eliminatoria. “No seria nuestro mayor fracaso si perdemos pero no lo pienso, pienso en el partido que tenemos que hacer y después veremos”

Insistió Zidane que en este momento irregular necesita el apoyo del madridismo y aseguró que darán todo para seguir con vida en Copa del Rey.