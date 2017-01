El tenso cruce entre Stanislas Wawrinka y Jo-Wilfred Tsonga en el Australian Open

El tenista galo se fue al descanso murmurando, lo que provocó una reacción de Wawrinka: “¿Qué has dicho? Eres tú el que se me ha quedado mirando, mira quién habla”. Tsonga quiso bajar el tono a la discusión: “No he dicho nada y en absoluto me he quedado mirándote”.

En lugar de calmar las aguas, no hizo más que provocar la ira del suizo, a quien no le convencieron las explicaciones: “Estás buscando problemas. No lo entiendo, ¿te he mirado yo?”. “Por su puesto”, replicó el galo. La última palabra la tuvo Wawrinka: “Tú me estás mirando a mí. Esto es un partido de tenis. Cálmate”.