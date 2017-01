Medford sobre Alajuelense: “Cuesta mucho que la afición aguante”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, habló sobre el momento y proceso de Alajuelense en el campeonato nacional.

En la sala de conferencias de prensa del Morera Soto y luego de haber vencido 0-2 a los rojinegros, Medford resaltó la valentía de los erizos.

“Yo no me fijo en el rival sino en nosotros, yo no estoy acá para criticar al rival. Les aplaudo por lo que están haciendo, les puede salir o no eso no es problema mío. Están haciendo un proceso con jóvenes”, dijo Medford.

Medford resaltó que la paciencia del aficionado se pondrá a prueba en las próximas semanas.

“Cuesta mucho que la afición aguante pero no vamos a irrespetar a la Liga con esa pregunta, con o sin jóvenes sigue siendo la Liga. Alajuela es Alajuela y es un equipo de respeto”, finalizó Medford.

Herediano jugará el próximo jueves como visitante en el Edgardo Baltodano.