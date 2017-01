Magistrado de Sala IV filtró estado de sentencia sobre Uber a taxistas

Por: Fernando Muñoz

Fernando.munoz@monumental.co.cr

@Luisferms

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, realizó una llamada telefónica al líder del gremio de taxistas, Rubén Vargas, para comentarle que ya está lista la sentencia que emitirá el Tribunal sobre la operación de Uber en el país.

De acuerdo con el secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), el juez instructor le dijo que la resolución está preparada desde diciembre, pero no pudo votarse porque los magistrados propietarios de la Sala se encontraban en el periodo de receso.

En un audio que circula a través de WhatsApp, Vargas reconoció haber tenido un contacto telefónico con Cruz a su oficina, donde le comentó la situación actual de la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta por los diputados del Movimiento Libertario (ML) Otto Guevara y Natalia Díaz.

El líder del gremio ratificó que la grabación es suya, y al mismo tiempo criticó que ahora los jueces solicitaran el criterio técnico del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) ante de tomar una determinación.

Noticias Monumental conversó con el magistrado Fernando Cruz, quien confirmó que tuvo una conversación privada con el secretario de la UTC, en la que le comentó que el tema estaría resuelto en el primer mes del año.

Consultado sobre si es conveniente o no que un juez tenga encuentros telefónicos con una de las partes, Cruz dijo que su imparcialidad no está en jaque, pues lo que dijo a Vargas consta en un documento, y no representó un adelanto de criterio.

En el 2011 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación disciplinaria que derivó en la renuncia del entonces magistrado suplente de la Sala Primera, Moisés Fachler, por una supuesta filtración de la sentencia del caso “Crucitas”.