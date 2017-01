Golobio confiesa que lloró al conocer su salida del Saprissa

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

Es una de las figuras del Cartaginés en este arranque del Torneo de Verano 2017, Juan Bustos Golobio empieza a ganarse el cariño de la afición brumosa.

Anotó el tercer gol con el que su equipo venció este domingo al Saprissa por la Fecha 4

Toda su carrera deportiva la desarrolló en el Saprissa desde liga menor, sin embargo comentó por qué lloró al término del partido en el Fello Meza.

“Son sentimientos encontrados, Dios me pasó por la mente. Por todo, por anotarle a Saprissa, siempre es una bendición anotar. También por los momentos de luchar, solo mi familia sabe los momentos que he vivido y Dios tiene el plan para cada uno”, dijo Golobio.

El volante recordó en Monumental los momentos cuando se enteró de su salida del cuadro tibaseño.

“Momentos que nadie confía en uno, le dan la espalda y creen que por las lesiones uno no puede jugar. Fue una decisión difícil venir al Cartaginés, toda la vida estuve en el Saprissa. Lloré en el momento de la salida, lloré cuando me querían prestar, que no podía estar en el equipo pero agradecido con la afición”, finalizó Golobio.

Cartaginés enfrentará este miércoles a la UCR en el ‘Cuty’ Monge.