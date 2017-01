Aubameyang: “Jamás iría al Bayern Munich”

Agencias

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Borussia, aseguró que jamás iría al Bayern Munich porque no quiere defraudar a la afición del Dortmund.

Aubameyang fichó para Borussia Dortmund en el 2013. En 4 años en Alemania ganó 2 Supercopas y siente una identificación muy grande con el club a tal punto que realizó una promesa.

“Jamás iría al Bayern de Munich, eso seguro. Sería muy duro para los fans del Dortmund”, comentó. Y eso no es todo: “Poco importa lo que me puedan ofrecer. Diría que no. Hacer algo así no entra en mi cabeza. El Bayern queda excluido”.

Sobre el Real Madrid

“Si un día el Madrid quiere llamarme, me llamará. ¿Y si no? Ningún problema. El Real Madrid no lo es todo en el mundo”, señaló Pierre Aubameyang.

Sobre su futuro en el equipo alemán, el gabonés aseguró que no tiene nada claro. “Nadie puede predecir el futuro. Ahora estoy en Dortmund y me encanta. Pero no puedo decir que me quedaré dos años, cinco o diez. Puede que venga un club en junio, llegue a un acuerdo con el Dortmund y me vaya”.