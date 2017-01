Trump sobre el muro con México: “Vamos a tener una tremenda, hermosa y gran puerta”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró a dos días de su investidura que construirá un muro en la frontera con México por el cual dicho país deberá reembolsar al gobierno estadounidense, pero aclaró que tendrá una “tremenda y hermosa puerta”.

En una nueva crítica a los medios de comunicación, el republicano mostró en una entrevista con la cadena Fox su molestia por algunas versiones que indicaron que no cumpliría su polémica promesa. Por ello, insistió en la propuesta y aseguró que México “de alguna manera va a reembolsar” por la construcción de la obra.

“Todos quedarán felices”, agregó, al resaltar que el proyecto evitará “el ingreso de drogas y de personas, que en algunos casos, hacen mucho daño”.

Sin embargo, aclaró después que el muro permanecerá abierto y por la puerta (tremenda, hermosa y grande) para los inmigrantes legales y el turismo.

Respecto a la próxima ceremonia de investidura, a la que varios representantes demócratas han anunciado su ausencia, Trump indicó: “El país está muy dividido, pero no por mí”. Además, indicó su deseo por obtener los asientos que dejarán disponibles dichos políticos, ya que hay “muchos invitados que quieren estar allí”.

En cuanto a sus críticas a los medios, el mandatario electo sorprendió al decir que no disfruta usando las redes sociales, en las que no suele pasar un día sin publicar personalmente anuncios o comentarios. “No me gusta publicar en Twitter. Pero la prensa es muy deshonesta y es mi único modo de hacer un contrapeso. Si la prensa fuese honesta, absolutamente no usaría Twitter”, apuntó.

Al ser consultado sobre cómo será su discurso de inauguración, el magnate adelantó que agradecerá la ayuda recibida y repartió varios elogios para Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, por su “gentil tarea” en lograr una transición presidencial cómoda.

“Michelle ha sido absolutamente amable. Melania (su esposa) ha pasado tiempo con ella, fue genial. Ivanka (su hija) habló el otro día con ella, iba a ser una conversación corta y hablaron una hora, se llevaron muy bien. Solo agradezco al presidente Obama y a su adorable esposa, porque han sido muy gentiles”, declaró.

Trump también se refirió a los reportes de inteligencia no confirmados que informaban de la existencia de un supuesto video comprometedor que Rusia usaría para chantajearlo. “No hay ningún video, son noticias falsas. Si hubiera uno, sería una doble vergüenza, porque estoy diciendo que no existe”, comentó.