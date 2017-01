“Jeffrey Solís es el que manda en el arbitraje nacional”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

La polémica arbitral en el juego Belén-Herediano del sábado anterior sigue generando consecuencias en el fútbol nacional

Este martes en el espacio 120 Minutos de Radio Monumental, el presidente de Belén, Olman Vega y el Gerente General del Herediano anunciaron situaciones que están afectando la Comisión de Arbitraje

El nombre de Jeffrey Solís salió a escena al punto de poner en duda el liderazgo del actual presidente, Ricardo Cerdas.

“Me dijo a mí y lo tengo que decir con nombres y apellidos; que Jeffrey Solís manda en el arbitraje nacional, no tengo porque creerlo. Antes se decía que Jeffrey Solís era la mano derecha de Rodolfo Villalobos; todo eso va en deterioro del presidente de la Fedefútbol, esos mensajes que llegan son terribles”, dijo Vega en Monumental

Situación similar que anunció Jafet Soto tras las decisiones arbitrales en el Rosabal Cordero.

“A mí me dicen que hay un árbitro central que es el que manda por encima de Ricardo Cerdas; un miembro del cuerpo arbitral de este país. Eso me comentaron pero no sé si es para hacer un chisme, así se están haciendo las cosas en la Comisión de Arbitraje”, dijo Soto.

El arbitraje sigue en deuda en el fútbol nacional