Incofer espera que municipalidad entregue estación para habilitar tren a Alajuela

Por: Fernando Muñoz

Fernando.munoz@monumental.co.cr

Twitter: @Luisferms

La habilitación del servicio de tren hasta la ciudad de Alajuela depende en la actualidad del municipio del cantón.

Así lo indicó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), que aclaró que únicamente se encuentran a la espera de que el gobierno local habilite la estación del tren en las cercanías del Hospital de San Rafael de Alajuela.

El servicio, que actualmente llega hasta Río Segundo, cobra relevancia luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) anunciara el cierre del puente de ‘la platina’ por cerca de mes y medio, en el sentido Alajuela-San José, a partir del próximo 21 de enero.

Ante esta circunstancia, el Gobierno comunicó que los usuarios podrán echar mano del tren desde Alajuela para mitigar el impacto vial que causará el cierre de la estructura.

De acuerdo con la vocera de Incofer, María Fernanda Arias, la institución tiene todo listo para iniciar los traslados. No obstante, recordó que no podrán iniciarlos hasta tanto la Municipalidad no concluya la estación que permita la prestación del servicio.

Con respecto al costo del servicio, Arias comunicó que se hizo una solicitud tarifaria a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para que se apruebe el costo de ¢650 entre Alajuela y Heredia, mientras que el traslado hasta San José acarrearía un cargo adicional de ¢420.

Además, comunicó que la franja horaria de los traslados será similar a la que se maneja actualmente con el resto de recorridos a nivel nacional.

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno ante al cierre de ‘la platina’ fue la habilitación de parqueos en Alajuela y Belén para que los conductores dejen sus autos y tomen el tren hacia la capital.

En el caso de Pedregal, en Belén, el costo del espacio será de ¢3 mil diarios y funcionará de 5 de la mañana a 8 de la noche.