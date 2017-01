Hospital México urge a pacientes que esperan por una cirugía actualizar sus datos

Redacción

El Hospital México pidió a los pacientes que tienen una con cirugía en espera, actualizar sus datos.

Según información del Hospital México, se encontró que existen poco más de 3000 pacientes que no se han podido localizar debido a datos que son erróneos, lo que representa cerca de la tercera parte del total de pacientes en espera de cirugía.

El motivo principal de esta dificultad está en que la información suministrada por los pacientes o sus familiares, como números de teléfono o direcciones, son erróneos, no coinciden, ya no pertenecen a ese usuario o sencillamente no contestan.

Lo anterior, dificulta seriamente la ubicación de estos pacientes que se encuentran a la espera de una cirugía ginecológica, de hernias, vesícula, columna, entre otros.