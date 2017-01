El verdadero motivo por el cual Luis Suárez no acudió a la entrega de los The Best

Luis Suárez tuvo un motivo puntual por el cuál no acudió a la entrega de los premios The Best. A pesar de ocupar un lugar en el once ideal de la FIFA, el uruguayo se negó a participar en la ceremonia.

Horas antes del inicio del evento realizado en Zúrich, el Barcelona emitió un comunicado donde se detallaba que los jugadores nominados de su institución no iban a acudir a Suiza.

Apenas se enteró de que iba a formar parte del once ideal de la FIFA, el futbolista uruguayo tomó la decisión de no asistir a la ceremonia, más allá del mensaje que posteriormente publicó su propio club.

Es que el uruguayo todavía mantiene una tensa relación con el máximo organismo del fútbol. La causa de ello fue la sanción que le aplicaron después de haber mordido al italiano Giorgio Chiellini en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014.

El castigo impuesto le prohibió jugar durante nueve partidos oficiales con la selección charrúa, además lo mantuvo durante cuatro meses fuera de la competencia profesional.

El uruguayo tuvo que esperar hasta el 25 de octubre de 2014 para debutar con el Barcelona. El año pasado tampoco acudió a la gala en la fue nombrado el mejor jugador del Mundial de Clubes.