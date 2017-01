Hillary Clinton asistirá a la asunción de Donald Trump

Tomado de Infobae

Bill y Hillary Clinton ya confirmaron su presencia el 20 de enero, día en que Donald Trump asumirá como presidente de los Estados Unidos. La decisión de la ex secretaria de Estado sorprendió, ya que el magnate la agredió directamente durante toda la campaña presidencial. Incluso, pidió su detención por el uso de su correo personal para cuestiones de Estado.

Sin embargo, la presencia del ex presidente no sorprende. Es que todos los ex mandatarios suelen acudir a estas ceremonia. De hecho, George W. Bush y Jimmy Carter ya confirmaron que serán de la partida. El único ex jefe de Estado vivo que no asistirá será Bush padre, por cuestiones de salud.

Además, seis líderes religiosos –incluidos un cardenal católico, un rabino, un clérigo hispano y una mujer– participarán en la ceremonia de investidura del republicano como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

El cardenal Timothy M. Dolan, arzobispo de Nueva York (ciudad natal de Trump); el reverendo Samuel Rodríguez, de la Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos (NHCLC); y la pastora Paula White, del Centro Cristiano del Nuevo Destino, ofrecerán sus bendiciones en la asunción.

También intervendrán el rabino Marvin Hier, deán y fundador del Centro Simon Wiesenthal; el reverendo Franklin Graham, de la Asociación Evangelista Billy Graham; y el obispo afroamericano Wayne T. Jackson, de los Ministerios Internacionales de la Gran Fe.

Para animar el acto, también se presentarán Las Rockettes, las famosas bailarinas del Radio City Music Hall de Nueva York, y el coro Mormon Tabernacle Choir.