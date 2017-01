A partir de hoy se intensificarán operativos para controlar pago del marchamo

Esteban Aronne S.

Si usted no ha pagado su derecho de circulación o marchamo 2017 será mejor que se apresure y lo haga. Si un oficial de la Policía de Tránsito lo detiene, no solo puede retirarle la placa a su vehículo, sino que también multarlo con 51 mil 316 colones.

En estos momentos, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Seguros (INS), cerca de 318 mil propietarios de automóviles no han cancelado todavía su respectivo marchamo. Esto corresponde a un 23% de la flota vehicular actual.

El director de la Policía de Tránsito, Mario Calderón, explicó que durante todo el año hay indicaciones a los inspectores de verificar si los conductores portan sus documentos al día, y en el caso del marchamo hay un mayor énfasis.

A partir de ahora el cobro del marchamo tendrá un recargo por intereses. Para conocer el monto exacto de lo que usted debe pagar puede llamar a la línea 800-MARCHAMO o enviar un mensaje de texto con la palabra marchamo al número 1467.

El director de la Policía de Tránsito recordó que es obligación del conductor manejar no solo con el marchamo sino con todos sus documentos al día. Por ejemplo, si no se tiene la revisión técnica aprobada no se puede pagar el derecho de circulación.

El pago de este requisito de circulación se puede hacer en las agencias del INS y también en distintos bancos privados o estatales.

El Instituto Nacional de Seguros pretende recaudar este año 216 mil millones de colones a través del cobro del derecho de circulación.