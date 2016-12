Murió Carrie Fisher, la princesa Leia en “Star Wars”

Por: Infobae

La estrella de Hollywood Carrie Fisher murió este martes, días después de sufrir un ataque cardíaco a bordo de un vuelo desde Londres a Los Ángeles. La información fue confirmada por un vocero de la familia. Tenía 60 años.

En un comunicado a la revista People en nombre de la hija de Fisher, Billie Lourd, se informó: “Con una tristeza muy profunda, Billie Lourd confirma que su amada madre, Carrie Fisher, falleció a las 8:55 de esta mañana”.

“Ella fue amada por el mundo y se la extrañará profundamente”, dice la declaración. “Toda la familia agradece sus pensamientos y oraciones”.

Fisher –quien interpretó a la princesa Leia en cinco cintas de la famosa saga– se descompensó el viernes pasado minutos antes de aterrizar en los Los Ángeles. En tierra, los paramédicos lograron reanimarla y luego fue trasladada a un centro médico de la ciudad.

Además de su trabajo en Star Wars, Fisher también participó en películas como The Blues Brothers, The Man with One Red Shoe, Hannah y sus hermanas de Woody Allen en 1986 y, más tarde, When Harry Met Sally.

La hija de la veterana del espectáculo Debbie Reynolds y el animador Eddie Fisher había sido noticia recientemente tras confesar que tuvo un affaire con Harrison Ford mientras rodaba Star Wars en 1977. La actriz se encontraba en Londres promocionando su último libro, The Princess Diarist.

La estrella atravesó por varias dificultades a lo largo de su vida y siempre habló de ello abiertamente. En varias entrevistas, contó que sufría trastorno bipolar y que había tenido problemas con las drogas y el alcohol.

Esos años de excesos coincidieron con su turbulento matrimonio con el músico Paul Simon, tras un romance con el cómico y actor Dan Aykroyd.

El 17 de julio de 1992 en Los Ángeles, la actriz y el agente de talentos Bryan Lourd fueron padres de Elizabeth Catherine, hoy de 24 años.

Mark Hamill –compañero de Fisher en Star Wars– se mostró muy triste por el deceso de su colega. “No tengo palabras #devastado”, escribió.