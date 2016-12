Gobierno corre para resolver 34 denuncias por atraso en pago de aguinaldo

Por Febe Cruz Brenes

El Ministerio de Trabajo corre para resolver al menos 34 denuncias por atrasos en el pago de aguinaldo, el cual debía estar depositado a más tardar el 20 de diciembre.

La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI) tramitó de forma prioritaria 169 denuncias del total de 203 presentadas hasta el mediodía de este martes y se logró que 69 personas empleadoras cumplieran con el pago tras la prevención hecha en días anteriores.

Carlos Alvarado, ministro de Trabajo, informó que gracias a la labor hecha por la institución 915 familias recibieron el aguinaldo en las últimas horas.

Cuando el ministerio recibe las denuncias se realizan prevenciones, y si el empleador no cumple con el pago del doceavo salario se exponen a procesos judiciales.

De acuerdo con los datos de la cartera, las denuncias se recibieron principalmente en la Región Central, Huetar Norte y Chorotega y los sectores con más incumplimientos son Comercio y Servicios.

El ministro recordó que las denuncias se pueden realizar a la línea 800-TRABAJO o en las 31 oficinas habilitadas en todo el país.

De las denuncias presentadas, 133 empresas ya fueron prevenidas, 13 no se encontró infracción, 5 no existe relación laboral, 8 locales estaban cerrados y 8 centros de trabajo no fueron localizados.