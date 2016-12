Dramáticas revelaciones de los últimos minutos del vuelo del Chapecoense

El avión de LAMIA accidentado cerca de Medellín el 28 de noviembre, en el que murieron 71 personas, viajaba con el combustible al límite y con exceso de peso, reveló este lunes la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) en su informe preliminar.

Según el secretario de Seguridad Aérea de Aerocivil, el coronel Fredy Bonilla, las grabaciones de la cabina de mando muestran que el piloto y el copiloto conversaron sobre la posibilidad de hacer una escala en Leticia (Colombia) o en Bogotá “porque se encontraba en el límite de combustible”, pero finalmente no lo hicieron.

“Ellos estaban conscientes de que el combustible que tenían no era el adecuado ni era suficiente”, afirmó el funcionario, quien añadió que además el avión “contenía un peso superior al permitido por manuales”.

El informe revela, a su vez, que cuando el piloto pidió a la torre de control del José María Córdova que le permitiera aterrizar, pese a que todavía no estaba en la aproximación a la pista, no informó de la gravedad de su situación ni que ya se le habían apagado dos de los cuatro motores: “En este punto, tenían dos motores apagados y la tripulación no ha hecho ningún reporte de su situación, que era crítica, y continúa reportando de forma normal”.

Bonilla también destacó que no hay evidencia de que ningún factor técnico haya influido en la tragedia. “Todo está involucrado en un factor humano y gerencial”, indicó el funcionario, quien agregó que el avión tenía un exceso de peso cercano a los 500 kilogramos, pero que no fue “determinante” en el siniestro.

De acuerdo con la indagación, cuyo propósito no es hallar responsables sino hacer recomendaciones para evitar futuras tragedias, la autoridad encargada de aprobar los planes de vuelo en Bolivia falló al aceptar unas condiciones de traslado “inaceptables” propuestas por LAMIA.

“No se cumplió el plan de vuelo”, agregó Bonilla, quien explicó que para la ruta entre Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Medellín la aeronave debía contar con una reserva de combustible para sostenerse en el aire al menos una hora y cuarenta minutos.

En el accidente murieron 71 personas, entre ellas 19 jugadores, 20 periodistas y gran parte del equipo técnico y directivo del Chapecoense. Sólo seis pasajeros sobrevivieron.