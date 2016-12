(Vídeo) La insólita confusión de Thiago Alcántara tras pasarle la pelota a… Santa

Thiago Alcántara, mediocampista del Bayern Munich, cometió un cómico fallo al confundirse a Papá Noel con un compañero de equipo. El español quiso darle un pase y el austriaco David Alaba tuvo que remediar el error.

Luego, Alcántara se redimió de la mejor manera, ya que convirtió el primer gol, de los tres que convirtió el equipo para ganar el partido y quedar como único líder de la Bundesliga.

El conjunto de Carlo Ancelotti se enfrentó al equipo revelación del torneo alemán, el Leipzig, por la jornada 16 del campeonato. Aunque los rojos consiguieron la victoria sin problemas, Thiago Alcántara fue víctima de las risas en el Allianz Arena.

El mediocampista de 25 años buscaba generar juego desde mitad de cancha y, por la banda izquierda, vio como alguien de rojo pasaba al ataque en velocidad.

Finalmente resultó ser un Papá Noel que salía impreso en una pantalla LED de publicidades que bordeaba el terreno de juego, y no un compañero. De todas formas, David Alaba volvió tras sus pasos para evitar que la pelota saliera de la cancha.

Con la victoria, el conjunto bávaro logró quedar como único líder antes de cerrar el año, con 39 puntos sobre los 36 conseguidos por el Leipzig.

#BRILLIANT : Thiago Alcantara thinking the Santa on the advertising hoardings is a team-mate making a marauding run.pic.twitter.com/MXzE7txsTa

— ⓕCue_Clubⓣ (@MNA786) 22 de diciembre de 2016