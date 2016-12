(Vídeo) El emotivo regreso de Alan Ruschel jugador del Chapecoense a un estadio de fútbol

El Lance de Craque 2016 tiene un sabor especial para los fanáticos brasileños. El amistoso que se realiza todos los años entre las principales figuras de Brasil y del continente tuvo como invitado especial a Alan Ruschel.

Uno de los tres futbolistas que sobrevivieron a la tragedia del Chapecoense ingresó al campo de juego del Beira Río para dar el puntapié inicial del partido y se llevó la ovación del público y el cariño de sus compañeros.

Entre quienes participaron en el amistoso, se destacan los ex jugadores brasileños Zago, Dida y Dunga, los uruguayos Rubén Paz y Álvaro Recoba y los argentinos Roberto Abbondanzieri, Juan Sebastián Verón, Roberto Ayala y Ariel Ortega. Además, jugaron los futbolistas Rafael Sobis, Sebastián Abreu, Andrés D’Alessandro y Hernán Barcos, entre otros. Por último, también fueron invitados el ex tenista David Nalbandian y el ex corredor de Fórumla 1 Felipe Massa.

“Me llevo muy bien con Alan Ruschel, con quien fuimos compañeros y que formará parte de este partido de alguna manera”, había anticipado el martes D’Alessandro, uno de los principales impulsores de este amistoso.